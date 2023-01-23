『Deepcool AS500 PLUS WHITE CPUクーラー PWMファン2基搭載 Intel/AMD両対応 R-AS500-WHNL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 22時 03分に出品され04月05日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Deepcool AS500 PLUS WHITE CPUクーラー PWMファン2基搭載 Intel/AMD両対応 R-AS500-WHNL
【商品説明】
・14cm PWMファン2基搭載
・A-RGB LEDコントローラー付属 ケース内部をライトアップ。
・高性能TF140S PWMファンが長期耐久性を発揮、冷却機能、ノイズ低減をコントロール。
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8068円
715 入札履歴
終了
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