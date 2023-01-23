『アニックグタール 香水 アニックグタール オーダドリアン (レディースボトル) EDT・SP 100ml EAU D’HADRIEN ANNICK GOUTAL 新品 未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 05時 52分に出品され03月13日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ハドリアンは、ローマ五賢帝の一人ハドリアヌスのことだと思います。ユルスナールの代表作 ハドリアヌス帝の回想 からでもインスピレーションを得たのかもしれません。アニック・グダールは、高級ホテルのアメニティで有名なフレグランスブランドです。その成分の一切が明かされていない香りは柑橘系。レモンがエキセントリックなほど強く香ります。柑橘系の中では珍しく上品な厚みを感じさせます。ボトルも古風な佇まいでいい雰囲気。ちょっと不思議な魅力のある香水です。入手困難なレア物です。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ アニックグタール オーダドリアン(レディースボトル) オーデトワレ スプレータイプ 100ml ] 英語名[ ANNICK GOUTAL EAU D’HADRIEN EAU DE TOILETTE SPRAY ]