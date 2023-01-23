『三木刃物製作所 剪定型芽切鋏7インチ金止 1個 TS131【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 58分に出品され03月30日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
実験室設備 工具類 工具、道具
新しいデザインと使いやすさを追求しながら伝統を守り続ける、本鍛造・手作りの剪定鋏です。
植木や草花の剪定や、盆栽・ガーデニング・果樹園・生花用。
刃の厚みが薄いため、鋭い切味と切断時の抵抗が少なく楽に切断出来ます。
全長：180mm
刃長：50mm
替バネ1個付
材質1：全鋼
充電式 剪定ばさみ 電気剪定ばさみ コードレス 切断直径30mm 2個バッテリー レベル調整 小型電動ハサミは 軽量 庭木 枝切り 果樹用 園芸用 園芸用剪定用具
¥ 8068
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園芸バサミ GENZOガーデン65 イエロー ＆小町 タフケース はさみ 鋏
¥ 8068
オリジナルライオン No.8107
¥ 8068
オリジナルライオン No.7107
¥ 8068
リジッド 171 ロングハンドル スクエアポントショベル 52305
¥ 8067
GARDENA(ガルデナ)シャベル 角型 伸縮型 106cm-126cm ErgoLine 17020-20
¥ 8067
華道用剪定鋏 165mm 取寄品 喜久和 1145
¥ 8067
1126 金象印 ステン ショベル 角 Y柄 3173i
¥ 8067
アルス 超軽量伸縮式高枝鋏ライトチョキズーム 150Z-3.0-5D
¥ 8067
盆栽用ジャッキ伸縮両用型 大 2475
¥ 8066
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¥ 8066
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¥ 8066
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¥ 8066
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¥ 8066
ルコ 1014Berger 剪定鋏1014 210mm7521073
¥ 8066
剪定ばさみ 電動 充電式 剪定バサミ 剪定バサミ 剪定鋏 コードレス 切断直径30mm バッテリー付き 収納ケース付き 軽量 女性 園芸用 園芸ガーデンツール
¥ 8066
吉利 剪定鋏 ステン 180mm
¥ 8066
落札価格8068円
665 入札履歴
終了
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