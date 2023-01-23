『三木刃物製作所 剪定型芽切鋏7インチ金止 1個 TS131【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 58分に出品され03月30日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 実験室設備 工具類 工具、道具



新しいデザインと使いやすさを追求しながら伝統を守り続ける、本鍛造・手作りの剪定鋏です。

植木や草花の剪定や、盆栽・ガーデニング・果樹園・生花用。

刃の厚みが薄いため、鋭い切味と切断時の抵抗が少なく楽に切断出来ます。





全長：180mm

刃長：50mm

替バネ1個付

材質1：全鋼