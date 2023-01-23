『禄越 加湿器 ハイブリッド式加湿器 4L 大容量 卓上 加湿器 加熱式 超音波式 上から給水 ハイブリッド加湿器 UVライト付き アロマ対応【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 14時 09分に出品され05月05日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

禄越 加湿器 ハイブリッド式加湿器 4L 大容量 卓上 加湿器 加熱式 超音波式 上から給水 ハイブリッド加湿器 UVライト付き アロマ対応



【商品説明】

・【6つ加湿モード＆360度回転吹出口＆湿度設定】ハイブリッド式加湿器なので、超音波モードと加熱モードと組み合わせて、6つタイプの加湿モードがあり、シーンや用途に合わせてお選び頂けます。ミストの吹き出し口の向きは360で切り替えられるので、広範囲に行き渡られ、置き場所に合わせて調整可能。加湿器はLED大画面パネルを採用、湿度&室温が大きく表示され、加湿状況が「見える」。湿度を40％-90％の間で設定でき、軽く触れるだけで簡単に設定可能。

・【アロマ対応＆上部給水＆軽量＆お手入れ簡単】加湿器 アロマ対応、付属のパッドのフェルトにお好みのアロマオイルをたら



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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