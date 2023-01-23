『国内正規品完全ワイヤレスのBluetoothイヤフォン eoz air BLACK x BLACK イーオージー・エアー ブラックｘブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月09日 10時 36分に出品され05月09日 10時 36分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品完全ワイヤレスのBluetoothイヤフォン eoz air BLACK x BLACK イーオージー・エアー ブラックｘブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8068円
579 入札履歴
終了
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