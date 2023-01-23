『ウエディングドレス パーティードレス 可愛い ワンピース イブイングドレス レディース エレガント 優雅 ロングドレス 結婚式 二次会 大きいサイズ 袖付き チュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 22時 54分に出品され03月23日 22時 54分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の詳細
内容
ワンピース
素材
ポリエステル 伸縮性：少し 生地厚さ：普通
生産国
中国
カラー
写真通り
サイズ(単位：cm)
XSバスト78 ウエスト60 Sバスト80 ウエスト63 Mバスト85 ウエスト67 Lバスト87 ウエスト73 XLバスト93 ウエスト77 2XLバスト96 ウエスト80
商品について
※サイズ表記は目安です。若干の誤差がある場合がございます。 ※製造中（縫製、染色など）により商品において色味や柄、サイズに若干の誤差や、生地を織る際に糸の継ぎ目や多少のほつれ等が生じる場合がございますが、品質上の問題ではございませんのでご了承の上お買い求めくださいませ。 ※お客様ご使用のPC環境により商品画像のカラーが多少異なる
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落札価格8068円
844 入札履歴
終了
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