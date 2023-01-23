『BABYHOPPER ベビーホッパー(BABYHOPPER) ダウン90% 抱っこひも 防寒 カバー エルゴ ウインターマルチプルダウンカバ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 11時 29分に出品され03月12日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BABYHOPPER ベビーホッパー(BABYHOPPER) ダウン90% 抱っこひも 防寒 カバー エルゴ ウインターマルチプルダウンカバ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.10 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 26.90 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8068円
380 入札履歴
終了
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