『BABYHOPPER ベビーホッパー(BABYHOPPER) ダウン90% 抱っこひも 防寒 カバー エルゴ ウインターマルチプルダウンカバ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 11時 29分に出品され03月12日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BABYHOPPER ベビーホッパー(BABYHOPPER) ダウン90% 抱っこひも 防寒 カバー エルゴ ウインターマルチプルダウンカバ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.10 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 26.90 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ BABYHOPPER

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