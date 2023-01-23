『お薬手帳ケース表に一枚革使用牛革/カバー/保険証入れ/診察券入れ/母子手帳ケース/敬老の日/ギフト/後期高齢者証/乳児医療証/お薬手帳/プレ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 12時 01分に出品され03月09日 12時 01分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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