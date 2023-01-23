『ザヴィーナミニマックス クロス MX300MAN VOL.9 マンハッタナーズ 18枚セット(3柄 ×各6枚) 18742【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 07分に出品され03月18日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り寄せ品
2日〜1週間前後の発送予定です
【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】
|まるで絵画のようなおしゃれなデザインのメガネクロスです。
|サイズ
|18.5×18.5cm(1枚)
個装サイズ：12×9×12cm
|重量
|個装重量：500g
|素材・材質
|ナイロン30％(吸水性)
ポリエステル70％(吸油脂性)
|仕様
|手洗い可
|生産国
|日本
|おしゃれなメガネクロス
まるで絵画のようなおしゃれなデザインのメガネクロスです。
商品カテゴリ
商品コード
1475690
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落札価格8067円
907 入札履歴
終了
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