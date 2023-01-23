『ザヴィーナミニマックス クロス MX300MAN VOL.9 マンハッタナーズ 18枚セット(3柄 ×各6枚) 18742【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 07分に出品され03月18日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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まるで絵画のようなおしゃれなデザインのメガネクロスです。

サイズ 18.5×18.5cm(1枚)

個装サイズ：12×9×12cm 重量 個装重量：500g 素材・材質 ナイロン30％(吸水性)

ポリエステル70％(吸油脂性) 仕様 手洗い可

生産国 日本



おしゃれなメガネクロス





※プリントは片面。(拭き取りには表裏両面ご使用になれます。)

※生地の特性上、プリント柄に若干の「歪み・曲がり」がございますが、ご了承ください。





















まるで絵画のようなおしゃれなデザインのメガネクロスです。

fk094igrjs 商品カテゴリ ヘルシーリビング 健康グッズ 衛生用品 ダイエット、健康 メガネ、老眼鏡 メガネ備品 その他メガネ備品

商品コード 1475690