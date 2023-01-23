『三重 松阪牛 焼肉 モモ 400g【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 01時 22分に出品され05月11日 01時 22分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 松阪牛は、三重県松阪市近郊で飼育される黒毛和種で、日本三大和牛の一つです。柔らかな肉質 、甘く深みのある上品な香り 、脂肪の溶け出す融点が低く舌触りが良いのが特徴です。

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