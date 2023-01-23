『三重 松阪牛 焼肉 モモ 400g【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 01時 22分に出品され05月11日 01時 22分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
松阪牛は、三重県松阪市近郊で飼育される黒毛和種で、日本三大和牛の一つです。柔らかな肉質 、甘く深みのある上品な香り 、脂肪の溶け出す融点が低く舌触りが良いのが特徴です。
福島 白河高原のラザニアピッツアセット
¥ 8067
特別栽培米 魚沼産コシヒカリ 5kg×2
¥ 8067
新潟 魚沼産コシヒカリ 雪室貯蔵米 5kg×2
¥ 8067
岐阜 飛騨高山らーめんセット (高山らーめん2食入×5袋 飛騨牛らーめん2食入×5袋)
¥ 8067
【冷蔵】「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛赤身すき焼きセット (黒毛和牛肩モモ400g)
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛肩・肩ロースすきやき用 500g
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛肩・モモすきやき用 600g
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛 肩ロースすきやき用 450g
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛 バラ焼肉用 680g
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛 肩ロースしゃぶしゃぶ用 450g
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛 肩ロースサイコロステーキ 450g
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛すきやき 450g ロース
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 しゃぶしゃぶ 450g (ロース)
¥ 8067
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛焼肉 500g
¥ 8067
愛媛県宇和海産 鯛しゃぶ (真鯛スライス 100g×4)
¥ 8067
和歌山 紀州みなべの南高梅 昆布梅 2kg
¥ 8067
和歌山 紀州みなべの南高梅 はちみつ漬梅干 2kg
¥ 8067
塩零梅(えんれいばい) 食塩不使用 900g×2 梅干し
¥ 8067
落札価格8067円
502 入札履歴
終了
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