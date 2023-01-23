『ダンスキン DANSKIN DANSKIN PREMIUM LEOTARD DA122100 Dブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 08時 06分に出品され03月11日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダンスキン DANSKIN DANSKIN PREMIUM LEOTARD DA122100 Dブラウン 身体の動きにどこまでも寄り添う優れたストレッチ性と肌にしっとりと馴染む心地よい着用感、そして優美なデザイン。常に最高のパフォーマンスが求められるプリンシバルの声を開発に活かしたプロジェクトアイテム。
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落札価格8067円
336 入札履歴
終了
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