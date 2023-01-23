『[Mil-Tec] バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 19時 36分に出品され04月19日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：[Mil-Tec] バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L



表地: 100％ポリエステル、ポリウレタンコーティング

防水

収納可能サイズ: 31~40L

ストラップの種類: Adjustable

留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー

padded back. ergonomic formed padded shoulder straps， ca.5 cm wide， adjustable in length. eyelets for additional material to fix.

adjustable belly strap in length with quick release fastener. carrying handle. 2 big pockets with several zipper and net pockets.

front pocket with organizer and additional pocket with zipper. all pockets with 2-way-zipper.

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カテゴリ ファッション

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