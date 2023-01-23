『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ER-2 イーアール2 ER2-0151 MBK 日本製 偏光レンズ マットブラック/偏光スモ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 33分に出品され03月03日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ER-2 イーアール2 ER2-0151 MBK 日本製 偏光レンズ マットブラック/偏光スモ



【商品説明】

・フレームカラー：マットブラック

・レンズカラー：偏光スモーク(両面マルチコート)

・偏光レンズ

・日本製



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 17.50 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。