『ソーラーライト LED 門柱灯 柱上付け照明 ガーデンライト 夜間自動点灯 ソーラー照明 スタンドライト 屋外照明 ガーデン 玄関照明 照明器具 門灯 防雨【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 03時 08分に出品され05月07日 03時 08分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 光源：5W LED素子

リチウム電池：3.7V/2200mAH

材質： アルミダイカスト、ガラス

サイズ：写真より

作業時間（約）：6時間

太陽エネルギー板：2W

日中に太陽光が十分に当たる場所に設置して下さい。

本製品はソーラーより充電されるので、太陽光が当たらない場所に設置すると、性能が落ちる他ご利用いただけない場合も御座います。

曇や雨の場合は、十分に充電されない為、LEDライトの明るさが劣るほか、点灯時間が短縮することも御座います。