DVD/TVアニメ/頭文字(イニシャル)D フルスロットル・コレクション Fourth Stage Vol.2 (3DVD+CD)【2025年度カレンダ】

商品情報

TVアニメ (しげの秀一、三木眞一郎、子安武人、石塚運昇、加野晃、梅掘淳、デニス・マーティン、小倉大作)

2013年4月19日 発売





CD:1

1.BLOOD AND FIRE

2.KINGO KINGO BEAT

3.I JUST WANNA CALL YOU NOW

4.MISSION IMPOSSIBLE

5.FLY IN THE SKY

6.CITY LOVER CITY RIDER

7.GO GO MONEY(FRIDAY NIGHT Ver.)

8.BACK ON THE ROCKS

9.SO FRAGILE

10.LOOKA BOMBA

11.RIDER OF THE SKY

12.STOP TO GIVE UP

13.ELDORADO

14.CHEMICAL LOVE

15.ALL THAT I WANT

16.LUCKY MAN

17.TAKUMI

18.SPECIAL MEGA MIX from BATTLE DIGEST(BONUS TRACK)、PLAY LOUD、POWER、SHOCK OUT、DISCO FIRE、TAKE ME FOREVER、LIVE FOR YOU、BE THE ONE