『DVD/TVアニメ/頭文字(イニシャル)D フルスロットル・コレクション First Stage Vol.1 (3DVD+CD)【Pアップ】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 06時 05分に出品され03月11日 06時 05分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TVアニメ (しげの秀一、三木眞一郎、子安武人、石塚運昇、古瀬登、勝又隆一)
2012年12月21日 発売
CD:1
1.NIGHT OF FIRE
2.SATURDAY NIGHT FEVER
3.ONE NIGHT IN ARABIA
4.BOOM BOOM JAPAN
5.BLACK OUT
6.NIGHT & DAY
7.BEAT OF THE RISING SUN
8.ROCK ME TO THE TOP
9.TAKE ME BACK TO TOKYO
10.NUMBER ONE
11.BREAK IN2 THE NITE(Dave Rodgers Remix)
12.INTIAL D 〜HYPER MEGA MIX〜
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落札価格8067円
49 入札履歴
終了
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