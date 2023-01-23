『DVD/TVアニメ/頭文字(イニシャル)D フルスロットル・コレクション First Stage Vol.1 (3DVD+CD)【Pアップ】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 06時 05分に出品され03月11日 06時 05分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (しげの秀一、三木眞一郎、子安武人、石塚運昇、古瀬登、勝又隆一)

2012年12月21日 発売





CD:1

1.NIGHT OF FIRE

2.SATURDAY NIGHT FEVER

3.ONE NIGHT IN ARABIA

4.BOOM BOOM JAPAN

5.BLACK OUT

6.NIGHT & DAY

7.BEAT OF THE RISING SUN

8.ROCK ME TO THE TOP

9.TAKE ME BACK TO TOKYO

10.NUMBER ONE

11.BREAK IN2 THE NITE(Dave Rodgers Remix)

12.INTIAL D 〜HYPER MEGA MIX〜