『LIVING RECIPE 約6畳用 32枚組 大判59cm 大理石調ジョイントマット 抗菌防臭 床暖房対応 1級防音 ノンホルムアルデヒド フチ付き 大理石調83640【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 19時 26分に出品され04月08日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 おすすめポイント POINT１ 使いやすい大判サイズ必要枚数が少ないので約3分の１で敷き終わります POINT２ PEポリエチレン素材使用転倒床への傷対策に POINT３ 階下への防音対策にΔLL-4旧1級日本国内で遮音性検査済 POINT４ 床の冷たさを防ぐ保温性 POINT５ レイアウト自由自在 POINT６ お手入れラクラク