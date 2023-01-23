『牛革お薬手帳ケース カバー 保険証入れ 診察券入れ 母子手帳ケース 乳児医療証 後期高齢者証 (ピンク)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 00時 56分に出品され04月30日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
牛革お薬手帳ケース カバー 保険証入れ 診察券入れ 母子手帳ケース 乳児医療証 後期高齢者証 (ピンク)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 17.90 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8067円
756 入札履歴
終了
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