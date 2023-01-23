『牛革お薬手帳ケース カバー 保険証入れ 診察券入れ 母子手帳ケース 乳児医療証 後期高齢者証 (ピンク)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 00時 56分に出品され04月30日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

牛革お薬手帳ケース カバー 保険証入れ 診察券入れ 母子手帳ケース 乳児医療証 後期高齢者証 (ピンク)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。