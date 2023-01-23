『イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ トートバッグ 三角バッグ 斜めがけ カジュアル インナーバッグ 付き 2way レディース おしゃ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 17時 08分に出品され04月26日 17時 08分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ トートバッグ 三角バッグ 斜めがけ カジュアル インナーバッグ 付き 2way レディース おしゃ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.59 cm

横幅 : 28.39 cm

奥行 : 31.39 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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