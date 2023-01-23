『Melissa&Doug(メリッサ&ダグ)お掃除道具セットMD86003才~【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 07分に出品され03月18日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Melissa&Doug(メリッサ&ダグ)お掃除道具セット【MD8600】3才~
【商品説明】
・対象年齢 :3才以上
CMR-X00FZMDAO6
【サイズ】
高さ : 23.37 cm
横幅 : 30.48 cm
奥行 : 101.60 cm
重量 : 2.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8066円
443 入札履歴
終了
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