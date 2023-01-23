『Melissa&Doug(メリッサ&ダグ)お掃除道具セットMD86003才~【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 07分に出品され03月18日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Melissa&Doug(メリッサ&ダグ)お掃除道具セット【MD8600】3才~



【商品説明】

・対象年齢 :3才以上

CMR-X00FZMDAO6

【サイズ】

高さ : 23.37 cm

横幅 : 30.48 cm

奥行 : 101.60 cm

重量 : 2.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。