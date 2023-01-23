『Sabaj D4 DAコンバーター & ヘッドホンアンプ 一体型 Bluetooth対応/高性能DACx2搭載 光 同軸 OTG USB D【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 23時 41分に出品され05月14日 23時 41分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sabaj D4 DAコンバーター & ヘッドホンアンプ 一体型 Bluetooth対応/高性能DACx2搭載 光 同軸 OTG USB D



【商品説明】

・OLEDディスプレイが使用されたので、インターフェースは簡単に操作できます。音を出力する風格とデジタルフィルターを自分が好きなように設けることができます。

・USB /光/同軸/ Bluetoothと4種類の入力をサポートします。

・bluetooth４．２対応、伝送するのは更に安定的で、効率はもっと高いです。質感の高いアルミニウムパネルにより、不要振動を抑制し、より純粋なサウンドが実現できます。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・高効率、そして振動が少ない変圧器を内蔵し、その活動に十分なエネルギーを提供する。

・高品質のDACチップを内蔵したため、低歪み特性を確保し、次世



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。