『Sabaj D4 DAコンバーター & ヘッドホンアンプ 一体型 Bluetooth対応/高性能DACx2搭載 光 同軸 OTG USB D【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 23時 41分に出品され05月14日 23時 41分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sabaj D4 DAコンバーター & ヘッドホンアンプ 一体型 Bluetooth対応/高性能DACx2搭載 光 同軸 OTG USB D
【商品説明】
・OLEDディスプレイが使用されたので、インターフェースは簡単に操作できます。音を出力する風格とデジタルフィルターを自分が好きなように設けることができます。
・USB /光/同軸/ Bluetoothと4種類の入力をサポートします。
・bluetooth４．２対応、伝送するのは更に安定的で、効率はもっと高いです。質感の高いアルミニウムパネルにより、不要振動を抑制し、より純粋なサウンドが実現できます。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・高効率、そして振動が少ない変圧器を内蔵し、その活動に十分なエネルギーを提供する。
・高品質のDACチップを内蔵したため、低歪み特性を確保し、次世
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 1.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8066円
386 入札履歴
終了
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