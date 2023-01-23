『Domaine des Comtes Lafon Volnay 1erCru Champans [2007] ／ ドメーヌ・デ・コント・ラフォン ヴォルネイ プルミエクリュ シャンパン [FR][WA90][赤][30]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 18時 32分に出品され03月21日 18時 32分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Domaine des Comtes Lafon Volnay 1erCru Champans [2007] ／ ドメーヌ・デ・コント・ラフォン ヴォルネイ プルミエクリュ シャンパン [FR][WA90][赤][30]