[国内盤DVD] 頭文字D フルスロットル・コレクション-First Stage Vol.2-[3枚組]【年末の贈り物】

商品情報

【品番】 AVBA-62031〜3/B



【JAN】 4988064620319



【発売日】 2012年12月21日



【アーティスト】

関智一|岩田光央|高木渉|三木眞一郎|子安武人|勝又隆一|西村知道|石塚運昇|川澄綾子|矢尾一樹|檜山修之|しげの秀一|戸田博史|三沢伸|岸間信明|古瀬登



【収録内容】

［1］

〈第14話〉進化するドリフトの天才!

〈第15話〉拓海・怒涛の激走!

〈第16話〉碓氷峠のエンジェル

〈第17話〉サドンデス・デスマッチ

〈第18話〉熱風!激走!碓氷峠

［2］

〈第19話〉決着!スーパードリフト

〈第20話〉ジ・エンド・オブ・サマー

〈第21話〉スーパースターからの挑戦状

〈第22話〉激闘!ヒルクライム

〈第23話〉雨のダウンヒルバトル

［3］

〈第24話〉赤城の白い彗星!

〈第25話〉決戦!ラストバトル

〈第26話〉新ダウンヒル伝説!

〈CD〉SUPER EUROBEAT Presents「頭文字(