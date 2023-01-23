『[国内盤DVD] 頭文字D フルスロットル・コレクション-First Stage Vol.2-[3枚組]【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 07時 54分に出品され03月12日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 AVBA-62031〜3/B
【JAN】 4988064620319
【発売日】 2012年12月21日
【アーティスト】
関智一|岩田光央|高木渉|三木眞一郎|子安武人|勝又隆一|西村知道|石塚運昇|川澄綾子|矢尾一樹|檜山修之|しげの秀一|戸田博史|三沢伸|岸間信明|古瀬登
【収録内容】
［1］
〈第14話〉進化するドリフトの天才!
〈第15話〉拓海・怒涛の激走!
〈第16話〉碓氷峠のエンジェル
〈第17話〉サドンデス・デスマッチ
〈第18話〉熱風!激走!碓氷峠
［2］
〈第19話〉決着!スーパードリフト
〈第20話〉ジ・エンド・オブ・サマー
〈第21話〉スーパースターからの挑戦状
〈第22話〉激闘!ヒルクライム
〈第23話〉雨のダウンヒルバトル
［3］
〈第24話〉赤城の白い彗星!
〈第25話〉決戦!ラストバトル
〈第26話〉新ダウンヒル伝説!
〈CD〉SUPER EUROBEAT Presents「頭文字(
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落札価格8066円
496 入札履歴
終了
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