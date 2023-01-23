『SAKURAI [サクライ貿易] PROMARK(プロマーク) 一般硬式用 セカンド用 Sサイズ PG-9201(N21)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 21時 32分に出品され03月16日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「材質」捕球面：天然皮革 背面：天然皮革

「サイズ」 Sサイズ

内骨格主義の枠を結集した、最先端機能モデル

硬式野球セカンド用