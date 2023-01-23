『【2023 NEW】タブレット PC 本体 android 12 8インチ 8GB+256GB 安い 5G wi-fiモデル ネット授業 通話対応 在宅勤務 コスパ最高 simフリー GPS 大人気【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 02時 08分に出品され03月04日 02時 08分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
8.1インチ Wi-fiモデル
最新Android12搭載タブレット
超軽量で薄く使い勝手が良く、仕事・勉強・出張など、持ち運びにも最適です
商品特徴
Wi-Fi、Bluetooth、GPS、通話等の多機能付き安価SIMフリータブレットです。SIMカードがなくてもWi-Fi経由でインタネットを利用できます
スペック
CPU：MTK6582
RAM :8GB
ROM:128GB
液晶サイズ：8.1インチ
OS：Android12
解像度：1280＊800/1920*1200
カメラ：フロント(200万画素) リア(500万画素)
WIFI:2.4GHz/5.0GHz
MicroSDカード別売、最大128GBが追加可
Bluetooth：Bluetooth4.2/Bluetooth5.0
GPS：衛星 GPS対応
I/Oポート：内蔵スピーカー、マイク、4G/5GSIM
(契約simカード使えかねます)
バッテリー：8800mAh
動画鑑賞や学習ツール、電子書籍閲覧用に最適です
進学祝い/就職祝い/入学祝い/卒業祝い/プレゼント/お祝い
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落札価格8066円
955 入札履歴
終了
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