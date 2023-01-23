『オーエフティー アワーズ フレンチブルドッグ専用 フードボウルテーブル ライトブルー 日本製 餌入れ 食器 食器台 足腰の負担を軽減 アルマ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 03時 52分に出品され03月06日 03時 52分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーエフティー アワーズ フレンチブルドッグ専用 フードボウルテーブル ライトブルー 日本製 餌入れ 食器 食器台 足腰の負担を軽減 アルマ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 21.90 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 1.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。