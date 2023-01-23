『スーツケース 機内持ち込み Mサイズ Sサイズ 軽量 小型 出張 安い 短途旅行 3-5日用 tsa 双輪 静音 ABS材質 おしゃれ ins人気 旅行かばん 8色【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 07時 29分に出品され03月03日 07時 29分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
素材:ポリカーボネート ABS樹脂+PC
サイズ(キャスター含む外寸）:約55×35×24cm
重量:約3.8kg
容量:約39L
TSAロック:ダイヤル式
開閉タイプ:アルミフレーム
カラー：8色
※商品のタグに誤りがある場合がございます。
ページに記載の通りですが、製造時期や改良などによって仕様が若干異なる場合がございますので何卒ご
了承下さい。
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落札価格8066円
588 入札履歴
終了
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