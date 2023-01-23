『多機能 室内 遊具 スライダー 幼児 滑り台 子ども 遊具 おもちゃ プレゼント ギフト ETHT-05【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 02時 16分に出品され04月28日 02時 16分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明

軽量＆コンパクトなのに安心の耐荷重60kgだから、お子様の体重をしっかりと支えられます。

カラー：グリーン、ピンク、カラフル

サイズ：（約）

滑り台：（本体）180*42*60cm

ゲームプール：直径:130cm 高さ:30cm(足踏み空気入れ)

ぶらんこ:（3段調整可能）高さ：30-40cm

バスケットボールフープ（高さ）：98cm

フットボール装置：幅：42cm

選択可能：

滑り台+バスケットボールフープ：ピンク

滑り台+バスケットボールフープ+ゲームプール：ピンク

滑り台+バスケットボールフープ+ぶらんこ：グリーン、ピンク、カラフル

滑り台+バスケットボールフープ+ぶらんこ+ゲームプール：グリーン、ピンク、カラフル

滑り台+バスケットボールフープ+ぶらんこ+ゲームプール+フットボール装置：カラフル

生産地：中国

ご注意:

簡単な組み立てはお客様で行ってください。

手動測定による偏差値の変更を許可してください。

お子様は必ず、監視者のもとで遊ばせてください。

同時に2人以上でのご使用はできません。