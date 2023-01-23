『cooyin リケーブル Sennheiser用 イヤホン・ヘッドホン ケーブル 8芯 単結晶銅+銀メッキ単結晶銅 バランス ie100・i【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 02時 12分に出品され03月26日 02時 12分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

cooyin リケーブル Sennheiser用 イヤホン・ヘッドホン ケーブル 8芯 単結晶銅+銀メッキ単結晶銅 バランス ie100・i



【商品説明】

・コンタクト：金メッキ ?24K金メッキコンタクト、断線/破損しにくい素材、ケーブル長120cm+/-1.0cm、耳かけ部分は一程度定型されましたが、柔らかく耳の形に従って合います。

・シールド層：PVC ?タッチノイズ入れず、外部電磁波及び騒音を強力的減少し、各内線芯のクロストークを遮断され、音楽に専念できる聞き取れ環境。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・導体：単結晶銅+銀メッキ単結晶銅8芯ハイブリット ?OCC、銀メッキのハイブリット線材、線径およそ4.5mm高精度編み込み製作。

・音質表現：全体的フラット ?音の変換を滑らかに、より明瞭的な低域、高域のダイナミズ



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 11.70 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。