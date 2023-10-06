『NHL 24 PS4 北米版 輸入版 ソフト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 04分に出品され03月06日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: NHL 24 PS4

現地発売日: 2023/10/06



・輸入版ソフトはメーカーによる国内サポートの対象外です。当店で実機での動作確認等を行っておりませんので、ご自身でコンテンツや互換性にご留意の上お買い求めください。

・パッケージ左下に「M」と記載されたタイトルは、北米レーティング(MSRB)において対象年齢17歳以上とされており、相当する表現が含まれています。