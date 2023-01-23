『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン 空条 承太郎 コスプレ 衣装cosplay 変装 コスチューム イベント 学園祭 仮装 ハロウィン クリスマス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 23分に出品され03月26日 23時 23分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態：商品は全て新品未使用品です。
【セット内容】：コート+ズボン+帽子+シャツ+ベルト
靴 別売り
サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
ヌードサイズ
M:身長175バスト99-104ウエスト81-86ヒップ97-102
L:身長180バスト107-112ウエスト89-94ヒップ105-110
XL:身長185バスト114-119ウエスト97-99ヒップ112-117
2XL:身長190バスト122-127ウエスト104-109ヒップ119-125
【納期】：ご入金確認後、25-30営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：送料無料！沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
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落札価格8065円
613 入札履歴
終了
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