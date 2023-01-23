『Meking 撮影用 PVC 背景紙 100cm x 150cm バックペーパー グレー/グリーン/イエロー/オレンジ/ライトブルー/レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 05時 23分に出品され04月08日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Meking 撮影用 PVC 背景紙 100cm x 150cm バックペーパー グレー/グリーン/イエロー/オレンジ/ライトブルー/レッド
【商品説明】
・スクラブ効果：背景紙は片面仕様ですが、スクラブ効果があります。光の眩しさを減らして、反射は防ぐことができます、より良い撮影効果を出てきます。
・多用途：化粧品、花、ジュエリー、おもちゃ、手作り、お服などの撮影は理想な写真背景を実現できます。グレー/グリーン/イエロー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ベビーピンク/クリームイエロー/ダークグリーンの九色が備え、様々な撮影ニーズが満足して、特にインスターに最適！
・耐久性：Meking PVC 背景紙は眩しい光がなくて、洗うことができて、耐久性も優れ、軽量かつコンパクト、携行も便利です。
・防水性:表面はプラスチック膜で覆われているのため防水できま
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 102.00 cm
重量 : 6.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8065円
800 入札履歴
終了
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