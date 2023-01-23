『(まとめ)フセ企画 食事用具 万能カフ 革製 緑 (貫通式) 1387 H-1 ミドリ〔×5セット〕(代引不可)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 01時 03分に出品され03月29日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ)フセ企画 食事用具 万能カフ 革製 緑 (貫通式) 1387 H-1 ミドリ【×5セット】 【ジャンル・特徴】 フセ企画 食事用具 [ H-1 ミドリ ]