『PetSafe Japan ペットセーフ ドリンクウェル 360 ペットファウンテン 3.8リットル容量 自動給水器 D360JP-RE-18【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 03分に出品され03月24日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 PetSafe Japan ペットセーフ ドリンクウェル 360 ペットファウンテン 3.8リットル容量 自動給水器 D360JP-RE-18 ペットにいつでも新鮮でろ過されたおいしい水を供給する、活性炭フィルター付きのペット用自動給水器です。複数の水流と円形のデザインにより、ペットはどの角度からでも水を飲むことができるため、複数のペットを飼っているご家庭に最適。低電圧(12V)システムは、ポンプが簡単に外せるようインラインプラグになっています。水量調節可能コントロール付き。 生産国:中国 素材・材質:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 商品サイズ:W34.3×D34.2×H22.0cm 重量:約1500g 仕様:電源:100V 50Hz/60Hz消費電力:2W容量:3.8L簡易組立品米国特許取得済(Patent Number:5799609/5842437) 付属品:取扱説明書・保証書(保証期間1年) ペットにいつでも新鮮でおいしい水を キーワード【ペット用品 生き物 犬用品 しつけ用品 無駄吠え防止用品】