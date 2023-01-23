『TOMIX Nゲージ 小田急電鉄 4000形 増結セット 98749 鉄道模型 電車【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 22時 42分に出品され04月01日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ 小田急電鉄 4000形 増結セット 98749 鉄道模型 電車



【商品説明】

・TOMIXのE231系がリニューアルして再登場。

・ブランド:トミーテック

・原産国:日本

・小田急電鉄商品化許諾申請中



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 30.50 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。