『スマートガレージ 電動シャッター ワイヤレスコンバーター (リモコン 1ch) 本製品単体では動作いたしません。必ず弊社スマートガレージワイヤレスコンバーターと【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 12時 38分に出品され03月05日 12時 38分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：5.リモコン 1ch
Apple Watchにも対応しました。電動シャッターをスマートフォン iPhone、Andriod で開閉出来るようになります。
Wi-Fi 不要 もう、リモコンを持ち歩く必要はありません
本機1台にスマホは何台でも使用出来ますので、ご家族や会社の従業員全員でお使いいただけます。
電動シャッターリモコンがスマホアプリで代用可能
※スマートフォンで開閉が可能になるシャッターのリモコンの詳細はこちらにもあります。 https://sysdes.jp/product/smartgarage-wirelessconverter/remocon-list.html
家電&カメラ:カメラ:アクセサリ
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落札価格8065円
628 入札履歴
終了
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