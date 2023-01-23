『kershaw（カーショー）セーフティハサミ 革ケース付 ギフトBOX PQ1022【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 20時 51分に出品され04月13日 20時 51分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

kershaw（カーショー）セーフティハサミ 革ケース付 ギフトBOX PQ1022



【商品説明】

・セーフティハサミ 革ケース付き 鼻毛用 メンズグルーミング



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 60.0 g



※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は、ご注文前にお問合せくださいませ。

※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。



セラーコード：X004D2DTW2