『Makefuture Diamond Rose 2023 プリザーブドフラワー 花 誕生日 一輪 バラ プロポーズ ダイヤモンドローズ アモ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 31分に出品され03月20日 23時 31分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Makefuture Diamond Rose 2023 プリザーブドフラワー 花 誕生日 一輪 バラ プロポーズ ダイヤモンドローズ アモ
【商品説明】
・【サイズ】花：直径約5.5～6ｃｍ / 茎部分：27ｃｍ / ボックス：高さ約8.5×幅約9×奥行約38.5(ｃｍ)
・【商品詳細】ブランド名：MAKE FUTURE メイクフューチャー / 商品名：「Diamond Rose ダイヤモンドローズ」 / 一輪薔薇（国産ローズフレグランス付き） 【カラー】ブライトレッド
・【注意事項】プリザ?ブドフラワーは自然の花を加工した商品のため、一つ一つの色・形・大きさが写真と異なります。リボンラッピングのデザインは予告なく変更する場合がございます。クリアケース非対応商品は全て検品後出荷しておりますが、大変デリケートなため郵送時の揺れや湿
【サイズ】
高さ : 9.90 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ステム式仏花 プリザーブド仏花 プリザーブドフラワー 二束一対 明香 めいか 紫 モダン仏花 花瓶なし
¥ 8065
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サウンドアレンジ プリザーブドフラワー 仏花 仏壇用 ドーム お供え 一対作成可 花まゆら(薄桃)
¥ 8064
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落札価格8065円
343 入札履歴
終了
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