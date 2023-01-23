『東谷 テーブル PT-995BK W80×D80×H40 10kg 組立【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 02分に出品され03月21日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー直送となります。北海道・沖縄・離島は、配送不可となります。東谷 PT-995BK サイズW80×D80×H40 組立 付属工具あり 静的耐荷重25kg 商品重量10カラーブラックスペック天然木突板(オーク) ウレタン塗装 スチール(粉体塗装)