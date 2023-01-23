『molten(モルテン) バスケットボール トレーニングボール9066 B6C9066【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 42分に出品され03月31日 09時 42分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バスケットボール トレーニングボール9066 B6C9066
【商品説明】
・※掲載商品の仕様は改良のため、許可なく変更することがあります。ご了承ください。
・※空気の入れ過ぎにご注意ください。
・直径23.2cm
・重さ:約660g
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8065円
944 入札履歴
終了
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