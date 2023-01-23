『バック紙 背景紙 新生児写真 マタニティフォト 写真撮影背景 妊婦 ベビー ニューボーンフォト 撮影小道具 フォトスタジオ 壁紙 花 フラワ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 19時 25分に出品され03月28日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品説明】

バック紙 背景紙 新生児写真 マタニティフォト 写真撮影背景 妊婦 ベビー ニューボーンフォト 撮影小道具 フォトスタジオ 壁紙 花 フラワー [11348-11557] Type-9 ポリエステル180x250cm



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【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。