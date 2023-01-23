『和ごころきもの屋 夏物・夏用絹100% ＬＬ 長尺 帯締め 手組 帯〆 ゆとりサイズ リバーシブル シルク ozll1203【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 32分に出品され03月27日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
和ごころきもの屋 夏物・夏用絹100% ＬＬ 長尺 帯締め 手組 帯〆 ゆとりサイズ リバーシブル シルク ozll1203
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8065円
276 入札履歴
終了
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