『和ごころきもの屋 夏物・夏用絹100% ＬＬ 長尺 帯締め 手組 帯〆 ゆとりサイズ リバーシブル シルク ozll1203【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 32分に出品され03月27日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

和ごころきもの屋 夏物・夏用絹100% ＬＬ 長尺 帯締め 手組 帯〆 ゆとりサイズ リバーシブル シルク ozll1203



【商品説明】





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ 和ごころきもの屋

夏物・夏用絹100%

ＬＬ

長尺

帯締め

手組

帯〆

ゆとりサイズ

リバーシブル

シルク

ozll1203