『冷暖房・四季用ネッククーラー 羽根なし 首掛けクーラー Antinanco 3500mAh容量 ネックヒーター 冷却 放熱 6段階調節 軽量【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 16分に出品され03月25日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

冷暖房・四季用ネッククーラー 羽根なし 首掛けクーラー Antinanco 3500mAh容量 ネックヒーター 冷却 放熱 6段階調節 軽量



【商品説明】

・【1年四季用→ネッククーラー+ヒーター】Antinancoの首掛け扇風機はネッククーラー＆ネックヒーターの機能が備えて、夏に熱中症対策、冬に寒さ対策に役立ちます。仏の首掛け扇風機より、3つプレート付きで炎天下でもプレートによる冷却力を集中的に持続させます。

・【3500mAh・屋外作業に】3500mAh大容量バッテリーを搭載しており、頻繁に充電不要、最大3～4時間連続使用可能です。長時間に屋外で作業する方・ジョギング・キャンプにピッタリです。

・【人間工学に基づく軽量・落下にくい】優れた高品質のABS樹脂環境に優しい素材で、耐衝撃性と耐久性が抜群です。280gの軽量設計で首に掛けても負担になりません長時間肌に触れても問題ありません、またシリコ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。