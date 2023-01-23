『ana luisa アナルイサ リング 指輪 14K FORD ゴールド 金 低刺激性 アクサセリー 誕生日 プレゼント ギフト 贈り物 お祝い パーティー 結婚式 二次会 人気 ホワ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 01時 10分に出品され03月19日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
ana luisa(アナルイサ)
【商品名】
IVER LARGE
【詳細】
メッキ：真鍮に14Kゴールド
厚さ：2.15mm - 0.08インチ
重さ：2.68g
色：ゴールド
低アレルギー性
14Kゴールドに浸漬
変色せず、耐水性
控えめでありながら大胆
【ジュエリーケア】
光沢を維持し、寿命を延ばすために、湿気や摩擦との接触につながる可能性のある活動（手を洗う、寝る、シャワーを浴びる）を行う前に、
ジュエリーを外すことを強くお勧めします。
Amelie Monchouchou〔タルトシリーズ〕リング ホワイトゴールド（WG） 7号 指輪
¥ 8064
Amelie Monchouchou〔タルトシリーズ〕リング ホワイトゴールド（WG） 1号 指輪
¥ 8064
K10WG（ホワイトゴールド） グラデーションブルートパーズリング 21号
¥ 8064
K10WG（ホワイトゴールド） グラデーションブルートパーズリング 19号
¥ 8064
K10WG（ホワイトゴールド） グラデーションブルートパーズリング 17号
¥ 8064
K10WG（ホワイトゴールド） グラデーションブルートパーズリング 11号
¥ 8064
K10WG（ホワイトゴールド） グラデーションブルートパーズリング 9号
¥ 8064
K10 ホワイトゴールド ダイヤリング 指輪 スプリングリング 184282 17号
¥ 8064
K10 ホワイトゴールド ダイヤリング 指輪 スプリングリング 184282 11号
¥ 8064
K10 ピンクゴールド ダイヤリング 指輪 スプリングリング 184273 15号
¥ 8064
K10 ピンクゴールド ダイヤリング 指輪 スプリングリング 184273 11号
¥ 8064
K10 ピンクゴールド ダイヤリング 指輪 スプリングリング 184273 9号
¥ 8064
PTダイヤブリンデルピアス プラチナ
¥ 8064
ピンクダイヤリング 指輪 ハーフハートリング 13号
¥ 8064
0.2ctダイヤモンドピアス ダブルキャッチ付き K18イエローゴールド（イエローゴールド）
¥ 8064
純プラチナ 0.25ct3ストーンダイヤモンドペンダント/ネックレス
¥ 8064
K18 0.2ctダイヤモンドピアス
¥ 8064
K18PG一粒ダイヤモンドピアス＆PT900一粒ダイヤモンドピアスセット（ピンクゴールド＆プラチナ）116907 116908
¥ 8064
落札価格8064円
252 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！