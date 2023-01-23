『ana luisa アナルイサ リング 指輪 14K FORD ゴールド 金 低刺激性 アクサセリー 誕生日 プレゼント ギフト 贈り物 お祝い パーティー 結婚式 二次会 人気 ホワ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 01時 10分に出品され03月19日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ブランド】

ana luisa(アナルイサ)



【商品名】

IVER LARGE



【詳細】

メッキ：真鍮に14Kゴールド

厚さ：2.15mm - 0.08インチ

重さ：2.68g

色：ゴールド

低アレルギー性



14Kゴールドに浸漬

変色せず、耐水性

控えめでありながら大胆



【ジュエリーケア】

光沢を維持し、寿命を延ばすために、湿気や摩擦との接触につながる可能性のある活動（手を洗う、寝る、シャワーを浴びる）を行う前に、

ジュエリーを外すことを強くお勧めします。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ana

luisa

アナルイサ

リング

指輪

14K

FORD

ゴールド

金

低刺激性

アクサセリー

誕生日

プレゼント

ギフト

贈り物

お祝い

パーティー

結婚式

二次会

人気

ホワ