『特級 吉野石膏 (20kg)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 06時 49分に出品され03月29日 06時 49分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
特級 吉野石膏 (20kg)
【商品説明】
・陶磁器型材製作、美術（造形、彫塑）製作、義肢装具製作用。強度と純白度が高く、作業性、吸水性が良好
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8061
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¥ 8061
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¥ 8061
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ピンク AC-071
¥ 8061
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¥ 8061
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¥ 8060
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¥ 8059
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¥ 8058
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¥ 8058
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¥ 8058
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¥ 8056
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¥ 8054
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¥ 8053
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¥ 8053
落札価格8064円
671 入札履歴
終了
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