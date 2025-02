レゴ 71364 leg0 Super Mario Whomp’s Lava Trouble Expansion Set 71364 Building Kit; Toy for Kids to Enhance【お歳暮】

商品情報

レゴ 71364 leg0 Super Mario Whomp’s Lava Trouble Expansion Set 71364 Building Kit; Toy for Kids to Enhance Their Super Mario Adventures with Mario Starter Course (71360) (133 Pieces)

海外限定品を迅速輸入!5〜15営業日にて発送します。

商品名(自動翻訳):レゴ スーパーマリオ ウォンプの溶岩トラブル拡張セット 71364 ビルディングキット; マリオ スターターコース(71360) 新品2020(133ピース)でスーパーマリオの冒険を充実させる子供のためのおもちゃ

型番:71364

関連:レゴ