『TOMIX Nゲージ E231-1000系 東海道線 増結A3両セット 92371 鉄道模型 電車【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 21時 58分に出品され04月22日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ E231-1000系 東海道線 増結A3両セット 92371 鉄道模型 電車



【商品説明】

・JR東日本商品化許諾済

・対象年齢 :8歳から

・対象性別 :男の子

・梱包サイズ:30×15×40cm



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。