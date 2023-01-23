『TOMIX Nゲージ E231-1000系 東海道線 増結A3両セット 92371 鉄道模型 電車【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 21時 58分に出品され04月22日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ E231-1000系 東海道線 増結A3両セット 92371 鉄道模型 電車
【商品説明】
・JR東日本商品化許諾済
・対象年齢 :8歳から
・対象性別 :男の子
・梱包サイズ:30×15×40cm
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
415 入札履歴
終了
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