『白井産業 ランドセルラック/LAK-9565HDK ダークブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 15時 33分に出品され04月21日 15時 33分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
5000円以上で送料無料
収納力たっぷり！キッズ向けランドセルラック。
商品サイズ：幅627×奥行293×高さ932mm。商品重量：18.3kg。素材：プリント紙化粧繊維版。梱包数：1梱包。
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落札価格8064円
796 入札履歴
終了
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