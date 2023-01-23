『白井産業 ランドセルラック/LAK-9565HDK ダークブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 15時 33分に出品され04月21日 15時 33分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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収納力たっぷり！キッズ向けランドセルラック。

商品サイズ：幅627×奥行293×高さ932mm。商品重量：18.3kg。素材：プリント紙化粧繊維版。梱包数：1梱包。