『ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C300 : Bluetooth対応 最大8時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブルー WI-C3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 09時 12分に出品され03月13日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C300 : Bluetooth対応 最大8時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブルー WI-C3



【商品説明】

・Bluetooth対応スマートフォンやiPhone、携帯電話でのハンズフリー通話も可能。

・スマートフォンを取り出さず、ヘッドホン側の操作と音声操作により、電話をかけたり音楽を再生したり、天気予報などのちょっとした調べ物をすることも可能に。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレスでも高音質、SBCに加えてAACに対応。iOS 4.3.1以降のiPhoneなど、AACでエンコードした音楽も高音質で再生します

・ワンタッチ接続(NFC)機能搭載

・最大8時間の長時間ワイヤレスリスニングを実現

・音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。