『イヤホン Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン 2022 ブルートゥース 最新イヤホン Bluetooth5.3+EDR搭載 カ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 12分に出品され03月13日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イヤホン Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン 2022 ブルートゥース 最新イヤホン Bluetooth5.3+EDR搭載 カ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 10.30 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。